Boston Celtics'in oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında parkelere veda etti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in ABD'li oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.
İstanbul
ABD'li basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kendimi hiçbir zaman emeklilik duyurusu yapacak bir adam olarak hayal etmedim. Ancak kariyerimi düşündükçe ifade etmek istediğim şeylerden biri minnettarlıktı." ifadelerini kullandı.
Blake Griffin, NBA kariyerinde Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formalarını giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.