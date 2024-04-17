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Boston Celtics'in oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında parkelere veda etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in ABD'li oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.

Fatih Erel  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Boston Celtics'in oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında parkelere veda etti

İstanbul

ABD'li basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kendimi hiçbir zaman emeklilik duyurusu yapacak bir adam olarak hayal etmedim. Ancak kariyerimi düşündükçe ifade etmek istediğim şeylerden biri minnettarlıktı." ifadelerini kullandı.

Blake Griffin, NBA kariyerinde Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formalarını giydi.

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