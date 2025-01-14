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Spor, Basketbol

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, Litvanya'nın Wolves ekibini yendi

Bozhan Memiş  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, Litvanya'nın Wolves ekibini yendi

İstanbul

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 15. hafta maçında konuk ettiği Litvanya'nın Wolves ekibini 79-77 yendi.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Litvanya temsilcisi ise 8. kez mağlup oldu.

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