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Spor, Basketbol

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final vizesi için Cedevita Olimpija ile karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya konuk olacak.

Emrah Oktay  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final vizesi için Cedevita Olimpija ile karşılaşacak

İstanbul

Başkent Lübliyana'daki Stozice Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Normal sezonda mücadele ettiği A Grubu'ndaki 18 maçta 10 galibiyet, 8 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, beşinci olarak 8'li final etabına kaldı. B Grubu'ndaki Slovenya temsilcisi ise aynı performansla dördüncü oldu ve adını 8'li finale yazdırdı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Normal sezonda sıralamada üstte olan Cedevita Olimpija, ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu için maç Slovenya'da oynanacak.

Çeyrek finale yükselecek takım, Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.

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