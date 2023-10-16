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Spor, Basketbol

Basketbolda uluslararası transfer rekoru kırıldı

Basketbolda bir sezonda ilk kez 11 binin üzerinde uluslararası transfer gerçekleşti.

Fatih Erel  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Basketbolda uluslararası transfer rekoru kırıldı

İstanbul

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) ve FIBA, 2023 Uluslararası Basketbol Göç Raporu'nu yayımladı.

Raporda, 2022-2023 sezonunda erkeklerde 9 bin 122, kadınlarda ise 2 bin 665 olmak üzere toplamda 11 bin 787 uluslararası basketbolcu transferiyle rekor kırıldığı vurgulandı.

ABD'nin 1942 basketbolcuyla en fazla oyuncu ihraç eden ülke olduğunun belirtildiği raporda, Avrupa'daki ülkelerin ise en fazla oyuncu ithal eden ülkeler olduğu açıklandı.

Basketbolcu ihracının ithalatından yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin ise bu dönemde 257 (155 erkek, 102 kadın) basketbolcu ihraç ederken 250 (158 erkek, 92 kadın) basketbolcu ithal ederek listede 18. sırada yer aldığı aktarıldı.

Geçen sezon yurt dışına gönderdiği 257 basketbolcuyla basketbolcu ihracında 8. sırada bulunan Türkiye'nin, 250 basketbolcuyla ithalatta ise 12. sırada yer aldığı kaydedildi.

Aynı dönemde basketbolcu ithalatının ihracatından yüksek olduğu ülkeler arasında zirvede bulunan İsviçre'nin ise 98 basketbolcu ihraç ederken 314 basketbolcu ithal ederek bu alanda ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

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