Dolar
27.88
Euro
29.45
Altın
1,918.94
ETH/USDT
1,577.20
BTC/USDT
28,198.00
BIST 100
7,934.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Zverev'den Japonya Açık'a erken veda

Alman tenisçi Alexander Zverev, katıldığı Japonya Açık turnuvasında ilk turda elendi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Zverev'den Japonya Açık'a erken veda

Ankara

Başkent Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler ilk turunda, 3 numaralı seribaşı Zverev ile dünya 60 numarası Avustralyalı Jordan Thompson karşılaştı.

Thompson, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 6-4'lük lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

29 yaşındaki Thompson, sezonun ABD Açık yarı finalisti Ben Shelton ile Taro Daniel arasındaki eşleşmenin galibiyle ikinci turda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu
Türkoğlu'ndaki 7 bin 327 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı
Sosyal medyada saat 21.00'de Gazzeli sivillere destek kampanyası başlıyor
İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam yürürlüğe girdi

Benzer haberler

Zverev'den Japonya Açık'a erken veda

Zverev'den Japonya Açık'a erken veda

ABD'li tenisçi Pegula, Kore Açık'ta şampiyon oldu

Polonyalı tenisçi Hurkacz, Şanghay Masters'ta şampiyon oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet