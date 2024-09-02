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Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa'ya İstanbul ev sahipliği yapacak

Basketbolda geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa'ya İstanbul ev sahipliği yapacak

İstanbul

Süper Kupa mücadelesi, 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Geçen sezon ilk kez Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, ünvanını bu sezon da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ise 2009'dan beri düzenlenen Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

Geçen sezon Avrupa Kupası finalinde Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan İngiltere temsilcisi London Lions, basketbol faaliyetlerine son verdiği için siyah-beyazlı ekip Süper Kupa oynamaya hak kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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