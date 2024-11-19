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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta heyecanı yarın başlayacak

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek.

Muhammed Boztepe  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta heyecanı yarın başlayacak

Ankara

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde 9 karşılaşma yapılacak.

Çift maç haftasını kayıpsız geçerek elde ettiği 8 galibiyetle liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak.

Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Wade Baldwin gibi önemli skorerlerinden eksik mücadele ederek son 5 maçını da kazanmayı başaran Fenerbahçe Beko, bu sezon sadece iki galibiyet alabilen Virtus Segafredo Bologna deplasmanını da kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Mücadele TSİ 22.30 Unipol Arena'da oynanacak.

Anadolu Efes'te hedef ilk kez 3'te 3 yapabilmek

Ligde 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 21 Kasım'da sahasında ligin flaş ekiplerinden Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Çift maç haftasında 2'de 2 yaparak üst sıralara yaklaşan Anadolu Efes, Paris Basketbol'u yenmesi durumunda bu sezon ilk kez arka arkaya üçüncü maçını kazanma başarısı gösterecek.

Son 6 maçını kazanarak 7 galibiyetle 4. sıraya kendine yer bulan Paris Basketbol ise İstanbul'da serisini sürdürmeyi amaçlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede saat 20.30'da başlayacak.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.30 Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)

21 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Monaco-LDLC ASVEL (Gaston Medecin)

22.00 Kızılyıldız-Partizan (Stark Arena)

22.15 Olympiakos-Baskonia (Barış ve Dostluk)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi Playtika (Mediolanum Forum)

22.45 Real Madrid-ALBA Berlin (Wizink Center)

22 Kasım Cuma

21.00 Zalgiris-Panathinaikos AKTOR (Zalgirio Arena)

22.30 Bayern Münih-Barcelona (SAP Garden)

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