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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabında ikinci maçlar oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi yarın ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak ikinci maçlarla sürecek.

Metin Arslancan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabında ikinci maçlar oynanacak

İstanbul

Play-off serisinde dün oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol ve Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes eşleşmelerinde ev sahibi takımlar kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

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Seride üç galibiyete ulaşan ekipler adını dörtlü finale yazdıracak.

THY Avrupa Ligi play-off etabı ikinci maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)

25 Nisan Cuma:

20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)

21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)

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