Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

İstanbul
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını rakip salonda 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.
Seride üçüncü müsabaka ise 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.