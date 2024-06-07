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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Mehmet Fatih Duman  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını rakip salonda 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.

Seride üçüncü müsabaka ise 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

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