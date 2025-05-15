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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 30. hafta müsabakaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Bozhan Memiş  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

Istanbul

Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

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Bu hafta oynanacak mücadelelerle normal sezon maçları tamamlanacak. THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR'la olan play-off serisi sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş Fibabanka ile oynayacağı maçları ertelenen Anadolu Efes, sarı-kırmızılı rakibiyle 20 Mayıs'ta, siyah-beyazlılarla da 24 Mayıs'ta karşılaşacak.

Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler play-off'a yükselecek. Ligde 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar ise play-in maçları oynayarak play-off bileti almaya çalışacak. Son 2 sıradaki takımlar ise küme düşecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde 30. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Türk Telekom-Beşiktaş Fibabanka (Ankara)

17 Mayıs Cumartesi:

13.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)

15.30 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Yörsan (Enka)

18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

18 Mayıs Pazar:

15.30 Manisa Basket Divissa-Semt77 Yalovaspor (Muradiye)

15.30 Mersinspor-Darüşşafaka Lassa (Servet Tazegül)

19 Mayıs Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

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