Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

Istanbul
Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.
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Bu hafta oynanacak mücadelelerle normal sezon maçları tamamlanacak. THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR'la olan play-off serisi sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş Fibabanka ile oynayacağı maçları ertelenen Anadolu Efes, sarı-kırmızılı rakibiyle 20 Mayıs'ta, siyah-beyazlılarla da 24 Mayıs'ta karşılaşacak.
Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler play-off'a yükselecek. Ligde 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar ise play-in maçları oynayarak play-off bileti almaya çalışacak. Son 2 sıradaki takımlar ise küme düşecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde 30. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Türk Telekom-Beşiktaş Fibabanka (Ankara)
17 Mayıs Cumartesi:
13.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)
15.30 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Yörsan (Enka)
18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
18 Mayıs Pazar:
15.30 Manisa Basket Divissa-Semt77 Yalovaspor (Muradiye)
15.30 Mersinspor-Darüşşafaka Lassa (Servet Tazegül)
19 Mayıs Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.