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Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom finale yükseldi

Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenerek finale yükseldi.

Halil İbrahim Avşar  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom finale yükseldi

Ankara

Kupada tek maç üzerinden oynanan yarı finalde Türk Telekom, Prometey ile Letonya'nın başkenti Riga'da karşılaştı.

Karşılaşmanın başında hızlı hücumlar ve dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili olan Prometey, 7. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 21-10. Ukrayna ekibi, Clavell-Balvin ikilisinin skora önemli katkısıyla ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Türk Telekom, yakaladığı seriyle 16. dakikada skoru eşitledi: 28-28. İyi savunma yapan ve Taylor'ın üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen (30-31) Türk Telekom, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.

Maçın 22. dakikasında 7 sayılık (41-48) farka ulaşan Türk temsilcisi, kritik üç sayılık basketlerle son periyoda 61-56 skor avantajıyla girdi.

Dördüncü periyotta farkı tekrar 7 sayıya (63-70) çıkaran Türk Telekom, son bölümde basit top kayıpları yaptı. 11-3'lük seri yakalayan Ukrayna ekibi, maçın bitimine 1 dakika 17 saniye kala öne geçti: 74-73. Taylor'ın bitime 31 saniye kala kaydettiği basketle yeniden skor üstünlüğünü ele geçiren Türk Telekom, sahadan 76-74 galip ayrıldı ve Avrupa kupalarında ilk kez adını finale yazdırdı.

Türk Telekom finalde, İspanya temsilcileri Gran Canaria ile Joventut Badalona arasında yapılacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

7Days Avrupa Kupası'nı kazanan takım gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.


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