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Spor, Basketbol

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi seyirci ortalamasında ilk 5'te

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en yüksek seyirci ortalamasına ulaşan takımları sıralamasında Anadolu Efes 3'üncü, Fenerbahçe Beko ise 5'inci basamakta yer aldı.

Mutlu Demirtaştan   | 18.01.2023
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi seyirci ortalamasında ilk 5'te

İstanbul

Avrupa Ligi organizasyonu, 19 haftası geride kalan ligde maç başına en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımları açıkladı.

Sırbistan ekibi Partizan, 16 bin 351 seyirciyle sıralamada zirveye yerleşti.

Anadolu Efes'in 13 bin 939 seyirciyle üçüncü basamakta yer aldığı listede Fenerbahçe Beko ise 10 bin 49 taraftarla 5. sırayı elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde maç başına seyirci ortalamasında ilk 10'a giren takımlar şöyle:

1. Partizan (Sırbistan): 16 bin 351

2. Zalgiris (Litvanya): 14 bin 548

3. Anadolu Efes: 13 bin 939

4. Maccabi Playtika (İsrail): 10 bin 460

5. Fenerbahçe Beko: 10 bin 49

6. EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 9 bin 735

7. ALBA Berlin (Almanya): 9 bin 538

8. Olympiakos (Yunanistan): 9 bin 459

9. Cazoo Baskonia (İspanya): 9 bin 122

10. Panathinaikos (Yunanistan): 8 bin 519

En yüksek seyirci ortalamasına sahip sezon

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynanan maçlarla organizasyon tarihinin en yüksek seyirci ortalamasına sahip sezonu yaşandı.

Bu sezon maç başına 8 bin 810 taraftar, tribünlerde yer aldı. Daha önce 2019-20 sezonunda 8 bin 739 ve 2017-18 sezonunda 8 bin 413 seyirci ortalaması yakalandı.

Çekişme arttı

Avrupa Ligi'nde bu sezon yakın skorlarla biten maçların sayısında yaşanan artış dikkati çekti.

18 takımlı formata geçilen 2019-20 sezonundan itibaren 19 haftalık periyotlar hesaba katıldığında 2022-23 sezonunda 3, 5, 10 sayı ve daha az farkla biten karşılaşmalarda artış oldu. Bu sezonki müsabakaların yüzde 22,80'i 3 sayı ve daha az, yüzde 39,20'si 5 sayı ve altında, yüzde 65,50'si ise 10 sayı ve daha az farkla sona erdi.

Takımlar arasındaki dengeli mücadele, lig sıralamasına da yansıdı. Real Madrid'in 13 galibiyetle zirvede yer aldığı ligde Olympiakos, Fenerbahçe Beko, Barcelona ve Monaco 12'şer galibiyetle sıralandı. Son sıradaki ASVEL ile 10 galibiyetle play-off potasında 8'incilikte bulunan Anadolu Efes'i ise sadece 4 galibiyetlik fark ayırdı.

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