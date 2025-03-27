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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika'yı Letonya'da ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika ekibini Letonya'da konuk edecek.

Bozhan Memiş  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika'yı Letonya'da ağırlayacak

İstanbul

Xiaomi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Baskonia karşısında 92-76 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alan Anadolu Efes, 17 galibiyete ulaşarak ligde 7. sıraya yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekip, kalan 3 maçlık periyotta 18'er galibiyeti bulunan Kızılyıldız ve Bayern Münih'i geçerek normal sezonu ilk 6 sıra içinde bitirmeyi hedefliyor.

İsrail ekibi Maccabi Playtika ise 31 maçta 10 galibiyetle ligde 16. sırada. Maccabi'nin play-in şansı bulunmuyor.

Anadolu Efes, bu maçın ardından önce Kızılyıldız'la deplasmanda, ardından Zalgiris'le sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan müsabakasını İsrail temsilcisi 93-91 kazanmıştı.

Avrupa'da 868. randevu

Anadolu Efes, Maccabi Playtika müsabakasıyla Avrupa kupalarında 868. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 867 karşılaşmada 489 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 620. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 619 maçın 332'sini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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