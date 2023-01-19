Dolar
18.80
Euro
20.32
Altın
1,911.86
ETH/USDT
1,529.90
BTC/USDT
20,809.00
BIST 100
5,392.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

Ercan Çakar   | 19.01.2023
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor.

Yaptığı maçların 7'isini kazanan ve 12'sini kaybeden Bayern Münih ise 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı, Bayern Münih 81-78'lik skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 787. maç

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 787. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 786 karşılaşmada 448 galibiyet ve 338 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 539. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 538 mücadelenin 291'ini kazandı, 247'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin yakaladığı kaçak ürünler sergilendi
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
Bakan Soylu, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
Emine Erdoğan "Turandot" operasını izledi
Bursa'da mercek bulutu görüldü

Benzer haberler

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

Alperen Şengün'ün NBA'deki performansı ABD basınında

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu konuk edecek

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu konuk edecek
Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru

Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru
LeBron James, NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan 2. oyuncu oldu

LeBron James, NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan 2. oyuncu oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet