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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Panathinaikos'a konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la bir kez daha deplasmanda karşılaşacak.

Metin Arslancan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Panathinaikos'a konuk olacak

İstanbul

OAKA'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

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Yunanistan temsilcisi, play-off serisinin ilk karşılaşmasında dün 87-83 galip geldi ve 1-0 öne geçti.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ilk iki mücadelede ev sahibi olsa da Anadolu Efes yarınki müsabakada galip gelerek sahasında oynayacağı iki maç öncesinde seride durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor.

Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyet alan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Play-off eşleşmesinin bir sonraki karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Avrupa'da 872. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 872. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 871 karşılaşmada 492 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 624. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 623 maçın 335'ini kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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