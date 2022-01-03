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Spor, Basketbol

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Emre Doğan   | 03.01.2022
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen Kovid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasının tehir edildiği belirtildi.

Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacağı kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.


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