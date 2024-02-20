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Spor, Basketbol

Alper Yılmaz'dan A Milli Basketbol Takımı'ndaki menajerlik göreviyle ilgili açıklama: Onur duyarak kabul ettim

Ay-yıldızlı ekibin genel menajerlik görevini üstlenecek Alper Yılmaz, "Onur duyarak ve sevinçle bu görevi kabul ettim. Elimden gelen desteği vereceğim. Umuyorum istediğimiz sonuçları alırız." dedi.

Emre Doğan  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Alper Yılmaz'dan A Milli Basketbol Takımı'ndaki menajerlik göreviyle ilgili açıklama: Onur duyarak kabul ettim Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe getirilen Alper Yılmaz, bu görevi yapacağı için onur duyduğunu dile getirdi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Şubat'ta İtalya ve 25 Şubat'ta İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ay-yıldızlı ekibin genel menajerlik görevini üstlenecek Alper Yılmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Değişik bir görevle karşınızdayım. Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı'mız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkilileri 'Milli maçlar için takıma katılır mısın?' dediler. Onur duyarak ve sevinçle bu görevi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevini yapan Yılmaz, milli takımın elemelerde yapacağı maçlar konusunda ise "6 maçlık bir periyot olacak. Adım adım gitmek gerek. Takımda büyük eksikler var. THY Avrupa Ligi oyuncularının milli takımlara katılabilmesi en büyük fark. Bu oyuncular seviyeyi yükseltebilir. Çok hazırlanabilecek vaktimiz yok. Herkes kupa maçlarından geliyor. Elimden gelen desteği vereceğim. Umuyorum istediğimiz sonuçları alırız. İki maçtan da mutlu ayrılırız." şeklinde konuştu.

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