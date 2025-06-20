A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak

Atina
Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile İsviçre, yarın saat 17.30'da karşılaşacak.
Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.
Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ev sahibi Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.
A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde, A ve B gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
A Grubu:
17.30 Fransa-İsviçre
20.30 Yunanistan-Türkiye
B Grubu:
18.30 Slovenya-Sırbistan
22.00 İtalya-LitvanyaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.