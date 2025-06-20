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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Mutlu Demirtaştan  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak

Atina

Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile İsviçre, yarın saat 17.30'da karşılaşacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ev sahibi Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.

A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde, A ve B gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.

Müsabakaların programı şöyle:

A Grubu:

17.30 Fransa-İsviçre

20.30 Yunanistan-Türkiye

B Grubu:

18.30 Slovenya-Sırbistan

22.00 İtalya-Litvanya

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