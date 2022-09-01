A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar yapıldı

Tiflis
Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.
A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ'ı 72-68 yendiği grupta ilk maçların sonuçları şöyle:
İspanya-Bulgaristan: 114-87
Türkiye-Karadağ: 72-68
Belçika-Gürcistan: 79-76
Puan durumu
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
İkinci maçlar
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak ikinci maçların programı TSİ şöyle:
14.30 Karadağ-Belçika
17.15 Bulgaristan-Türkiye
20.00 Gürcistan-İspanya
B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.
Almanya'nın Köln şehrinde oynanan B Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Bosna Hersek, Slovenya ve Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bosna Hersek-Macaristan: 95-85
Slovenya-Litvanya: 92-85
Fransa-Almanya: 63-76
İkinci maçlar
B Grubu'nda ikinci maçlar, 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
15.30 Almanya-Bosna Hersek
18.45 Litvanya-Fransa
21.30 Macaristan-SlovenyaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.