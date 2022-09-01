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Spor, Basketbol

A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar yapıldı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

Ercan Çakar   | 01.09.2022
A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar yapıldı

Tiflis

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ'ı 72-68 yendiği grupta ilk maçların sonuçları şöyle:

İspanya-Bulgaristan: 114-87

Türkiye-Karadağ: 72-68

Belçika-Gürcistan: 79-76

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

İkinci maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak ikinci maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Karadağ-Belçika

17.15 Bulgaristan-Türkiye

20.00 Gürcistan-İspanya

B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

Almanya'nın Köln şehrinde oynanan B Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Bosna Hersek, Slovenya ve Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bosna Hersek-Macaristan: 95-85

Slovenya-Litvanya: 92-85

Fransa-Almanya: 63-76

İkinci maçlar

B Grubu'nda ikinci maçlar, 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

15.30 Almanya-Bosna Hersek

18.45 Litvanya-Fransa

21.30 Macaristan-Slovenya

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