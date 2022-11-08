A Milli Basketbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Cuma günü oynayacağımız Belçika ve pazartesi günü Sırbistan maçı, bizim Dünya Şampiyonası'na katılmamız için çok anlam ifade ediyor." dedi.
İstanbul
İSTANBUL (AA) - FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 11 Kasım Cuma günü sahasında Belçika ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yöneticiler de takip etti.
Antrenman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, her milli müsabakanın anlamlı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki maçlar için belki de şu ana kadar oynadığımız en anlamlı maçlardan ikisi diyebilirim. Cuma günü oynayacağımız Belçika ve pazartesi günü Sırbistan maçı, bizim Dünya Şampiyonası'na katılmamız için çok anlam ifade ediyor. Tüm ekibe başarılar diliyorum." dedi.
Farklı ve genç oyuncuların da bulunduğu bir kadroyla sahaya çıkacaklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Beklentimiz, sahaya çıktıkları zaman formanın anlamını ve değerini bilerek mücadeleyi sonuna kadar eksik etmemeleri. Sonunda inşallah kazanan taraf biz oluruz ve burada bizi yalnız bırakmayacak taraftarlarımız ile ekran başındaki milyonları mutlu ederiz." diye konuştu.
Ataman: "Mutlak kazanmamız gereken bir maç"
Maçları tek tek değerlendirdiklerini vurgulayan Ergin Ataman ise "Mutlak kazanmamız gereken bir maç. Belçika takımı, oldukça tecrübeli. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maç oynayıp kazanmıştık. Ama tabii ki bizim açımızdan o günkü kadroyla bugünkü kadro çok farklı. Belçika ise aynı kadroyla geliyor. Tecrübeli ve tehlikeli oyuncuları var." ifadelerini kullandı.
Ataman, 16 kişilik kadronun maç günü 12'ye düşeceğini hatırlatarak, "Seyircinin de desteğiyle, baskılı ve sert bir savunmayla Belçika maçını kazanıp daha sonra pazartesi günü Sırbistan'la oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncuların yoğun bir tempodan geçtiğini anlatan Ataman, şunları söyledi:
"Bu maçların aslında FIBA ve Avrupa Ligi tarafından tam bir düzen içine sokulmadığını görüyoruz. Yapacağımız hafif idmandan sonra Fenerbahçe'de oynayan 4 milli oyuncumuzu kendi takımlarına yollayacağız. Çünkü onların perşembe günü çok zorlu bir Avrupa Ligi maçı var. Ben buradayım bugün, yarın da burada olacağım. Yarın akşam da Madrid'e gideceğim. Perşembe günü Real Madrid maçında takımın (Anadolu Efes) başında olacağım. Ama hemen maçtan sonra buraya gelip bütün takım buluşacağız. Fenerbahçe ve Efes'te oynayan arkadaşlarımız ile diğer oyuncularımızla maç sabahı son taktik antrenmanımızı yapıp akşam maça çıkacağız. Şartlar zorlu ama mutlaka kazanmamız gereken bir maç."
Zorlu fikstüre rağmen oyuncularını milli takıma yolladıkları için Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e teşekkür eden Ataman, "Sertaç Şanlı'yı maalesef Barcelona Kulübü yollamıyor. Bizim için çok önemli bir oyuncuydu, kullanamayacağız. Orada da bir çelişki var. Avrupa Ligi kulüplerinin bazıları oyuncularına izin vermiyor. Bazıları izin veriyorlar." diye konuştu.
Melih Mahmutoğlu: "Bizim için bahane olmayacak"
Oynayacakları 4 maçı da kazanmaları gerektiğini vurgulayan A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, "İlk maç Belçika. Adım adım bakmak istiyoruz. Maalesef çok sağlıklı bir ortamda oynayamayacağız. Çünkü hem hazırlanma fırsatımız çok yok hem de takımımıza gidip tekrar geri geleceğiz. Ama bunlara alıştık. Bizim için bahane olmayacak. Cuma günü burada elimizden gelenin en iyisini yapıp, Türk Milli Takımı'na yakışan basketbolu sahaya yansıtarak galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başantrenör Ergin Ataman, kritik Belçika maçında taraftarları da yanlarında görmek istediklerini belirterek, taraftarların cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nun doldurulması yönünde çağrıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.