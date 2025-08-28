Dolar
logo
Basketbol, Dünyadan Spor

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile karşılaşacak

Riga

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in karşısına çıkacak.

