2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası yarın çekilecek

İstanbul
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura, saat 18.30'da çekilecek.
Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtılacak. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, kuraya 4. torbadan dahil olacak.
Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa elemelerinde aynı grupta yer alamayacak.
Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin de kura çekimi gerçekleştirilecek.
Kura öncesi Avrupa elemelerinde torbalar şu şekilde:
1. torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya
2. torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan
3. torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya
4. torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, Ön elemelerden gelecek takım
5. torba: Ön elemelerden gelecek takım, İsrail, Belçika, Bosna Hersek
6. torba: Estonya, Ön elemelerden gelecek 2 takım, Büyük Britanya
7. torba: İsveç, İzlanda, Ön elemelerden gelecek takım, Portekiz
8. torba: Ön elemelerden gelecek 3 takım, Kıbrıs Rum KesimiAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.