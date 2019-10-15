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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar: 2 şehit, 12 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Sincar,Muhammed Furkan Güneş   | 15.10.2019
YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar: 2 şehit, 12 yaralı Fotoğraf: Muhammed Furkan Güneş /AA

Mardin

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. 

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

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