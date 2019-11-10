Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,316.50
Altın
1,459.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nde, Türkiye tarafından temizlenerek onarılmasının ardından yıllar sonra ilk ibadet gerçekleştirildi.

Eşber Ayaydın   | 10.11.2019
Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi ibadete açıldı Fotoğraf: Eşber Ayaydın / AA

Şanlıurfa

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi, Türkiye tarafından onarılmasının ardından ibadete açıldı. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi, Türkiye tarafından onarılmasının ardından ibadete açıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi'nin temizliğini yaparak, daha önceden kırılmış olan camları değiştirip, ihtiyaç duyulan alanları yeniledi.

Yeniden kullanılabilir hale dönüştürülen Ermeni Kilisesi'ndeki ilk ibadet ise bugün yapıldı. Tel Abyad'da yaşayan Ermeniler kiliseye gelerek mum yakıp dua etti.

Ermeni cemaatinden Um İlyas, yıllar sonra yeniden kiliseye gelerek ibadet yapabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

İnançlarını özgürce yaşayabilmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık. Şimdi burada herkes huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor, herkes çoluk çocuğuyla işinde gücünde. Bizim memleketimize katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz, hepimiz kardeşiz." dedi.

Çocuklarının Fransa'da yaşadığını aktaran Um İlyas oradaki akrabalarına seslenerek, "Bizim burada hiçbir sıkıntımız yok, her şeyimiz var, iyi bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Maria Kadmus da annesiyle kiliseye gelerek ibadetini yaptığını belirterek, kilisenin yeniden ibadete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Türk ordusu bir asır önce de Tel Abyad ve Rasulayn'ı işgalden kurtardı

Teröristlerin zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi onarılıyor

Teröristlerin zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi onarılıyor
SMO Tel Abyad'da 14 Kasım'da Askeri Polis Şubesi açacak

SMO Tel Abyad'da 14 Kasım'da Askeri Polis Şubesi açacak
Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi