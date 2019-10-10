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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı

YPG/PKK, Tel Abyad ilçe merkezinde TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Burak Karacaoğlu,Ömer Koparan,Levent Tok,Mohamad Misto   | 10.10.2019
Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı

Tel Abyad

Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) görüntü almasını engellemeye çalışıyor.

Tel Abyad ilçe merkezini işgal eden YPG/PKK, burada TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.  

TSK'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, ilçeye bağlı El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırılmıştı.

Harekata katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) da köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan SMO'nun Tel Abyad ve doğusundaki Rasulayn'da ilerleyişi devam ediyor. 

Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristler lastik yakıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi. 

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'da bulunan terör örgütü mensupları paniğe kapıldı.

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. 

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