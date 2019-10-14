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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK’ya ait bez parçası indirildi

Terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı asıldı.

Mehmet Akif Parlak   | 14.10.2019
Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK’ya ait bez parçası indirildi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve dün terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

                    

Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi.

Askerler daha sonra direğe SMO bayrağını çekti.

Bu anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.

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