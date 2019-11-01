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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu, el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları ve YPG/PKK saldırıları sonucu geçen ay 132 şehit verdi.

Adham Kako,Ömer Koparan   | 01.11.2019
Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi

Tel Abyad

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için yürütülen arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınarak derlenen bilgilere göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalar sonucunda 132 SMO askeri şehit düştü, 491'i yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası’nda yaptığı değerlendirmede, "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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