Euro
6.37
Dolar
5.77
BIST 100
103,650.70
Altın
1,462.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkür gezegeninin Güneş diski önünden geçişi, TÜBİTAK Antalya Ulusal Gözlemevi binasındaki teleskoptan canlı yayınlanıyor
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığından, PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 11.11.2019
MSB: PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam uyulduğu kaydedildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla toplam 19 taciz/ saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür
Suriye petrolü ABD'yi yasal çıkmaza götürüyor
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı

Benzer haberler

'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'

'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'

Fırat'ın doğusunda Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Barış Pınarı ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

Türkiye Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki sivillere yardıma koştu

Türkiye Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki sivillere yardıma koştu
Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu

Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu
Türk ordusu bir asır önce de Tel Abyad ve Rasulayn'ı işgalden kurtardı

Türk ordusu bir asır önce de Tel Abyad ve Rasulayn'ı işgalden kurtardı