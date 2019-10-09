Euro
6.44
Dolar
5.87
BIST 100
99,648.74
Altın
1,507.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı başladı
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: Sadece teröristler hedef alınıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristler hedef alınmaktadır." ifadelerini kullanıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı: Sadece teröristler hedef alınıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan "Barış Pınarı Harekat Planı"nın Türk Silahlı Kuvvetlerince saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı

Benzer haberler

'Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak'

'Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak'

ABD'li Müslüman kanaat önderinden Amerikan basınına 'Türkiye' tepkisi

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

AB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Terör örgütü yanlılarından 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu

Terör örgütü yanlılarından 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu
Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek