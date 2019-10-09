Milli Savunma Bakanlığı: Sadece teröristler hedef alınıyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristler hedef alınmaktadır." ifadelerini kullanıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan "Barış Pınarı Harekat Planı"nın Türk Silahlı Kuvvetlerince saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.