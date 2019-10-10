'Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Değişimin hayatın bir gerçeği olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu hakikati AK Parti içinde bayrak yarışında bir görev değişimi şeklinde hayata geçiriyoruz. Buradan milletimizin her bir ferdini AK Parti kadrolarında görev almak üzere partimiz saflarına katılmaya davet ediyorum. AK Parti içinde çalışan, gayret gösteren, kendisini geliştiren herkese tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Bunun için AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, hiçbir zaman diriliğini, gücünü, enerjisini, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizlerden beklentim, büyük kongre sürecini AK Parti'nin bu vasfına uygun şekilde yürütmenizdir. Her fırsatta ifade ettiğim gibi partimiz şahısların partisi değildir. Bu parti, milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Asıl olan medeniyet, kültür, tarih ve kalkınma davamızın ayakta kalması ve güçlenmesidir. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman, hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir."
Attıkları her adımda önlerine kurulan tuzaklarla, çıkartılan engellerle karşılaştıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemizin yükselişini durdurmak için sahnelenen her senaryonun amacı Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmak, enerjisini ve zamanını boşa harcatacak işlerle uğraştırmaktı. Biz, işte bu tuzağa düşmeyerek, içeride nelerle uğraşırsak uğraşalım asıl hedeflerimizden asla şaşmadık. Vesayet planlarından Gezi olaylarıyla sokakların karıştırılmasına, 17/25 Aralık girişiminden çukur eylemlerine ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne kadar her saldırının gerisinde bu gaye vardı. İçeride başarılı olmayınca bu defa sınırlarımız boyunca dizayn ettikleri yeni tehditlerle karşımıza çıktılar. DEAŞ diye arkası karanlık bir örgütü kullanarak, bölgemizle birlikte ülkemizi de kana ve ateşe boğmaya çalıştılar. PKK'nın Irak ve Suriye'deki yapılanmasını besleyerek, büyüterek her türlü silah ve malzemeyle teçhiz ederek üstümüze saldılar. Demokrasimize ve bağımsızlığımıza saldıran FETÖ terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede bizi yalnız bıraktılar. Bu süreçte elbette ekonomiyi de bir silah gibi kullanmakta geri kalmadılar. Türkiye'nin bu kadar yükü çekemeyeceğini ve dizleri üstüne çökeceği sandılar ama hamdolsun başaramadılar. Allah'ın yardımı ve milletimizin birliği, beraberliği, basiretiyle bu saldırıların hepsini de boşa çıkarttık. Sadece bununla da kalmadık tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik."
"4 yılda 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik"
Son 4 yılda Türkiye'nin sınırları içinde 7 bin 500, sınırları dışında ise 8 bin 500 olmak üzere 16 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Erdoğan, terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak topraklarında adeta hapsettiklerini söyledi.
Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun önünün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sınırın batı tarafında kesildiğine işaret eden Erdoğan, Rusya ve İran ile yürütülen Astana Süreci'nin bir parçası olarak İdlib'de büyük bir insani trajedi yaşanmasının önüne geçildiğini hatırlattı.
"5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik"
Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. Suriye topraklarının dörtte biri PKK/YPG terör örgütünün işgali altındayken bu ülkenin ne toprak bütünlüğünden ne de siyasi birliğinden söz edilemeyeceği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.
"PKK'nın, YPG'nin bu işgalini görmeyenler, şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi. Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan DEAŞ, Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim'de yapacağı bir dönemde başlattığımız bu harekat, Suriye'nin geleceğinin daha sağlıklı bir şekilde planlanmasını temin edecektir."
"Suudi Arabistan aynaya baksın"
Suriye topraklarında üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri kabul etmediklerini vurgulayan Erdoğan, tek tek saymayacağını ancak bazı ülkelerin adını zikredeceğini dile getirdi.
Erdoğan, "Zira kendilerini de dürüst olmaya davet edeceğim. Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın.Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu an ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Şu anda Yemen fakruzaruret içinde. Her tarafı yerle yeksan ettiniz. Bunun hesabını verin. Kalkıp da bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız, terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz, bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız." ifadesini kullandı.
"Sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin"
"Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'nin mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ailesine bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi, birileriyle toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz, inanarak bu yola çıktık ve devam ediyoruz. Suriye halkı özellikle bizim sınır bölgelerimizdekiler, 'ne zaman geleceksiniz' diye çağrıda bulundular. Tabii rejimin tutarsızlıkları, işimizi zorlaştırdı. Eğer rejim 8-9 yıl önceki rejim olsaydı belki bugün bu işler çok daha kolay olacaktı. Ama maalesef... Şimdi bizler, Suriye halkımıza sevdamız tartışılamaz, o ayrı bir konu. Ama bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yoktur. Sorun tamamen terör örgütleriyledir. Bunu saptırmaya çalışıyorlar. Kimse saptırmasın. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle şu an mücadele ediyoruz."
"Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz"
Türkiye'nin belki de Suriye'nin topraklarındaki tek meşru güç olarak varlık gösterdiğine işaret eden Erdoğan, "Çünkü bizim hem kendi sınır güvenliğimiz tehdit altındadır hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı vardır. Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum: Bizim şu andaki operasyonumuzu 'işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." diye konuştu.
Erdoğan AB'ye seslenerek, "Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz. İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik, 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz." dedi.
"DEAŞ’ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır"
Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı." dedi.
DEAŞ'lılar hakkında Erdoğan şunları söyledi:
"Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz. DEAŞ ile mücadele çerçevesinde 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa, Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Ülkemize kadar gelebilen 102 ayrı ülkeden 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik. Halen geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişi sayısı 851'dir. "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ’ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır. Bu güvenceyi tüm dünyaya vermek istiyorum." dedi.
"Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz"
Erdoğan,konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor."
"1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta." diye konuştu.
Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilinin 50'si Kürt kökenli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim için önemli olan kökenden ziyade insan olmak." ifadelerini kullandı.
"Harekatımızın altında, güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var"
Erdoğan, "Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun, tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bu sınır ötesi harekatımızın altında, güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var, biz buna çalışıyoruz. Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline getirenleri akla, vicdana, ahlaka davet ediyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama öyle ya da böyle göstereceğiz. Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin." diye konuştu.
Erdoğan, "Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Türkiye ile hareket eden Suriye Milli Ordusunun da asla böyle niyeti yoktur" ifadelerini kullandı.
"109 terörist etkisiz hale getirildi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Tüm NATO üyesi ülkelere seslenen Erdoğan, "Başta Amerika...Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolündeki bölgelere de kimse dönmek istemiyor. Çünkü insanlar zulüm bakımından bu iki yapıyı aynı görüyor." dedi.
"Diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar." dedi.
"Bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum, bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır." ifadelerini kullandı.
"Sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz"
Barış Pınarı Harekatıyla ilgili Erdoğan, " Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenli huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız." diye konuştu.
Erdoğan, "Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine hepsinin de başını ezmiştir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.