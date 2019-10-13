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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki operasyonlar sonucu 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolünün sağlandığı bildirildi.

Selma Kasap   | 13.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki operasyonlar sonucu 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolünün sağlandığı bildirildi.

Bakanlıktan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüntülere de yer verildi.

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