AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi
BM Güvenlik Konseyinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.
New York
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.
BMGK'nin Suriye'deki son gelişmeleri yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.