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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

BM Güvenlik Konseyinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

Betül Yürük   | 15.10.2019
AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.

BMGK'nin Suriye'deki son gelişmeleri yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

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