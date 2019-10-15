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Dünya

Nijerya, madenlerini çıkarmak için teknoloji transfer etmek istiyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da "Nijerya Madencilik Haftası" kapsamında fuar düzenlendi.

Adam Abu Bashal   | 15.10.2019
Nijerya, madenlerini çıkarmak için teknoloji transfer etmek istiyor

Abuja

Dördüncüsü düzenlenen fuarda, ülkenin yeraltı kaynakları tanıtılırken, alanında uzman firmalar da madencilik alanında ürünlerini sergiledi.

Nijerya Altyapı ve İşleri Komisyon Başkanı Olamilekan Adegbite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya farklı madenlere sahip bir ülke ancak yeraltı kaynaklarının iyi işletilmesi için gerekli makinelere ve teknolojiye sahip değiliz. Bu nedenle bu fuarı düzenledik." dedi.

Adegbite, Nijerya'daki doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi için yurt dışındaki ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu alandaki sorunu çözülebilmesi için yurt dışındaki teknolojilerin ve makinelerin Nijerya'da tanıtılması gerekiyor ki yatırımcıların dikkatini çekebilelim. Ayrıca bu alanda yeni teknolojileri getirdiğimiz zaman istihdamı da yaratmış oluruz." ifadesini kullandı.

Madencilik alanındaki sorunlara da değinen Adegbite, "Maalesef yetersiz makineler nedeniyle insanlar yasa dışı madencilik yapıyor ve bu çok tehlikeli. Yeterli alet ve teknoloji olur ve madenlerimiz işletilirse yasa dışı madenciliği de önlemiş oluruz." şeklinde konuştu.

Türk makineleri tanıtıldı

Fuara katılan Hidromek İhracat Bölge Müdürü Tarık Benamer ise Nijerya'da düzenlenen madencilik haftası etkinliklerinde madencilik alanındaki makinelerini tanıtmak için geldiklerini aktardı.

Hidromek'in dünya üzerinde 100'den fazla bayisi olduğunu vurgulayan Benamer, "Nijerya'da bayi arayışındayız. Nijerya'da makine satışı alanında yoğun istek var. Genel olarak çok yoğun geçiyor, buraya gelen müşterilere makinelerimizi tanıtıyoruz ve onlardan çok olumlu yanıt alıyoruz." dedi.

Yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığı ve 14-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında fuar, konferans ve paneller düzenleniyor.

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