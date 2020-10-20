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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor
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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

TBMM Başkanı Şentop: Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir

TBMM Başkanı Şentop, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." dedi.

Ruslan Rehimov   | 20.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir

Bakü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’nde yaptığı konuşmada, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." ifadesini kullandı.

Şentop, Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

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