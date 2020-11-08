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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasını kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin, "Gardaşımızın zaferi kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.11.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasını kutladı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini işgalden kurtarmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi desteklerini vurgulayan Tatar, "Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasını sevinçle karşılıyoruz. Gardaşımızın zaferi kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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