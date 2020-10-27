Euro
9.68
Dolar
8.17
BIST 100
1,152.63
Altın
1,908.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, son hazırlıklarını stadın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştiriyor
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bir öneri hazırladıklarını, söz konusu öneriyi önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan yönetimine sunacaklarını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 27.10.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı

İstanbul

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bir öneri hazırladıklarını, söz konusu öneriyi önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan yönetimine sunacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zarif, "İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı. Siyasi işlerden sorumlu yardımcım (Abbas Erakçi) konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan'ı ziyaret edecek." dedi.

Zarif, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde yaşanan sorunun barışçıl diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi'nin bugün Bakü'ye gideceğini, önümüzdeki günlerde Moskova, Erivan ve Ankara'yı da ziyaret edeceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca imzasıyla 81 il valiliğine 'Personel İşlemleri' hakkında genelge gönderildi
Türkiye'de son 24 saatte 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu
Kovid-19 ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha gözler önüne serildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle otellerin yüzde 30'u kapandı

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı