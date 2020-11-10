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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı.

Ruslan Rehimov   | 10.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi.

Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti.

Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

Liderler, dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Dağlık Karabağ'da ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barışı gücü merkezini de konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etti.


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