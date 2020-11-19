Euro
8.94
Dolar
7.56
BIST 100
1,311.64
Altın
1,858.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşiyor.

Ruslan Rehimov   | 19.11.2020
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Bakü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam'a doğru hareket ettiği, yol kenarındaki Azerbaycanlıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu yer alıyor.

Bu arada, Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

Cephe hattının Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin anlaşmaya göre, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyor.

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu topakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumdan kurtulup eski günlerine kavuşmayı bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: En verimli Kovid-19 aşısı bulma noktasında ülke olarak adayız
Vali Köşger: İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' yarından itibaren uygulanacak
Oxford-AstraZeneca’nın Kovid-19 aşı adayı yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu

Benzer haberler

Şuşa'da şehit olan animatör helallik isteyip cepheye koşmuş

Şuşa'da şehit olan animatör helallik isteyip cepheye koşmuş

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor

Türk askeri 102 yıl sonra yeniden Azerbaycan'da

Türk askeri 102 yıl sonra yeniden Azerbaycan'da
Azerbaycanlı profesör 28 yıllık işgalin sona ermesinin sevincini yaşıyor

Azerbaycanlı profesör 28 yıllık işgalin sona ermesinin sevincini yaşıyor
Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli

Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli