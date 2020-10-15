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Azerbaycan ordusu 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 15.10.2020
Azerbaycan ordusu 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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