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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşerek iki ülkeye ateşkes çağrısı yaptı.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.09.2020
AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek iki ülkeye ateşkes çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu.

Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirten Michel, şiddet kullanılmasını kınadığını ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tek çözüm yolu müzakerelerdir." ifadesini kullanan Michel, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının çalışmalarını desteklediklerini ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.

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