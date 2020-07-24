Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.
İstanbul
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki açılış programında, Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tekbir getirdi. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki hoparlörden sala verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.
İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, dualara "amin" diyerek katılırken, Fatiha suresini okudu.
Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti. Erbaş'ın okuduğu hutbenin ardından cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide ilk namazı kıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş da cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde namazını eda etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.