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Gündem, Asrın felaketi

THY kabin ekibi, dönüş uçuşunda İspanyol arama-kurtarma ekibine teşekkür etti

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekibine ülkelerine dönüş uçuşunda "ay yıldız ve teşekkürler" işlemeli yastık hediye etti.

Gökhan Yılmaz   | 13.02.2023
THY kabin ekibi, dönüş uçuşunda İspanyol arama-kurtarma ekibine teşekkür etti

Istanbul

Türkiye'nin acil durum çağrısıyla İspanya'dan gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekip, THY'nin TK1357 sefer sayılı İstanbul-Madrid uçuşuyla ülkelerine döndü.

Bu uçuşta İspanyol ekibine teşekkür etmek isteyen THY'nin kokpit ve kabin ekibi, yolculara verilen yastığın bir yüzüne ay yıldız çizip İngilizce olarak "With the gratitude of THY Cabin Crew" (THY kabin ekibinden teşekkürlerle) yazdı.

Yastığın diğer yüzüne ise kabin ve kokpit ekibinin isimlerinin yazılı olduğu bröveleri takılarak İspanyol arama-kurtarma ekibine hediye edildi.

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THY kabin ekibi, dönüş uçuşunda İspanyol arama-kurtarma ekibine teşekkür etti

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