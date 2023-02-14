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Ekonomi, Asrın felaketi

TCMB'den deprem bölgesinde yeni kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 14.02.2023
TCMB'den deprem bölgesinde yeni kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti

İstanbul

TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bankalara bilgilendirme yazısı iletti.

Buna göre, depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak.

Söz konusu uygulama, 6 Şubat'tan 8 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

TCMB, dün de deprem bölgesinde yerleşik kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin 6 ay boyunca menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan muaf tutulacağını bildirmişti.

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