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"Tarihi eserler kenti" Hatay'daki Batıayaz Köprüsü, depremler nedeniyle zarar gördü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan Osmanlı dönemine ait Batıayaz Köprüsü, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle zarar gördü.

Mustafa Yılmaz   | 22.02.2023
"Tarihi eserler kenti" Hatay'daki Batıayaz Köprüsü, depremler nedeniyle zarar gördü Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hafif hasar verdiği köprünün bir kısmı, merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıda yamaçtan düşen kayalar nedeniyle yıkıldı.

Musa Dağı'nın eteklerinde yer alan, genişliği 3,77 metre ve boyu 36,54 metre olan Osmanlı dönemi eseri, hasarın ardından ulaşıma kapatıldı.

Vakıflı, Kapısuyu, Çamlıyayla, Büyükoba, Ceylandere, Hıdırbey ve Batıayaz kırsal mahallelerini şehre bağlayan köprünün kapatılması sonrası buradaki vatandaşlar, alternatif yollardan ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

"Köylerdeki eski yapılarda büyük yıkım oldu"

Batıayaz Mahalle Muhtarı Doğan Halistürk, AA muhabirine, köprünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde hafif hasar aldığını söyledi.

Kullanılabilir durumdaki köprüden küçük araçların geçebildiği anlatan Halistürk, "Kahramanmaraş depremlerinde ayrılmıştı köprü ancak kullanılabilecek durumdaydı. Hatay'daki depremden sonra yamaçtan düşen taşlar nedeniyle yıkım oluştu." dedi.

Halistürk, köprüyü kullanan 7 mahalle olduğuna değinerek, tarihi eserin 1 yıl önce restore edildiğini anlattı.

Restorasyondan önce alternatif yol açtıklarını ancak tamiratın ardından köprüyü kullanıldıklarını aktaran Halistürk, "Şu anda alternatif yolları kullanmaya çalışıyoruz. Defne merkezli depremde büyük yıkım oldu, çok şükür sadece 1 yaralımız var, o da telaşla ikinci kattan atlayan vatandaşımız. Köylerimizde genellikle tek katlı yapılar var. Bunların içinde eski, tarihi sayılabilecek binalarda büyük yıkım oldu." diye konuştu.

"Gıdamız var ancak çadır ihtiyacımız çok fazla"

Vatandaşların ilk depremden sonra çok hasar almayan evlerine girebildiğine işaret eden Halistürk, şunları kaydetti:

"İnsanlar tek katlı da olsa binalara girilmemesi gerektiğini anladı. Kaymakamlık anonslarla vatandaşları uyardı. Burası köy yeri, açlıktan ölmeyiz, gıdamız var ancak çadır ihtiyacımız çok fazla. İnsanlar evlerine giremeyince haliyle barınma ihtiyacı özellikle yağmurlu günlerde artıyor. Yetkililerden bu konuda acil destek bekliyoruz."

Muhtar Halistürk, sosyal medya ve çeşitli basın kuruluşlarında yer alan Karaçay Barajı'nın patladığı iddiasının doğru olmadığını vurgulayarak, "Baraja gittik, kontrol ettik. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kuraklıktan dolayı içinde su yoktu zaten. Zaten yeni yapılmıştı, çok sağlam durumda." ifadelerini kullandı.

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