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Dünya, Asrın felaketi

Sırbistan ve Bosna Hersek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım göndermeye devam ediyor

Batı Balkan ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için yardım kampanyalarını sürdürüyor.

Ekip, Lejla Biogradlija   | 11.02.2023
Sırbistan ve Bosna Hersek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım göndermeye devam ediyor

Belgrad/Saraybosna

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde toplanan yardımın ilk kısmı deprem bölgesine gönderilirken, yardım etmek isteyenlerin büyükelçilikle irtibata geçebileceği ifade edildi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar, 7 kamyonluk yardım konvoyu hazırladı.

Novi Pazar Kent Yönetimi ve bölgedeki insani yardım kuruluşlarının iş birliğinde toplanan yardıma ilişkin açıklamada bulunan Edin Kolasinac, önceki günlerde yola çıkan tırın Türkiye'ye ulaştığını, kalan 6 kamyonun ise kısa bir süre içerisinde hareket edeceğini söyledi.

Dünyanın en insani ülkelerinden Türkiye'ye yardım gönderebildikleri için gurur ve memnuniyet duyduklarını belirten Kolasinac, "Çok büyük acı. Yaşananlar karşısında çok üzgünüm." dedi.

Bosna Hersekli nine, birikimini depremzedelere gönderdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi cami önünde depremzedeler için kermes düzenlendi.

Gülbahar Derneğinden Hatice Kübra Dolaş, kermeste hem Türk hem de Bosna Hersekli kadınların yer aldığını ifade ederek, kermesten elde edilen gelirin AFAD'a gönderileceğini söyledi.

Kermese ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Dolaş, benzer bir kermesi Suriye'deki depremzedeler için de düzenleyeceklerini belirtti.

Bosna Hersekli bir nine de kara gün için biriktirdiği parasını Türkiye'deki depremzedelere gönderdi.

Hafız Nedim Botic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma namazı çıkışı bir nine yanıma gelip, 'Oğlum bu parayı al' dedi. Mendilini bana uzattı, içerisinde 500 avro vardı. 'Bu parayı kara gün için biriktirmiştim ancak yardıma ihtiyacı olan kardeşlerime gönderme kararı aldım' diye ekledi." ifadelerine yer verdi.

Bosna Hersek'teki insani yardım kuruluşu Merhamet Derneği de deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor.

Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, Kilis'te olduklarını ve İHH ile birlikte gıda dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da da EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu ve Mostar İslam Birliği Meclisi işbirliğinde yardım kampanyası başlatılırken, EMMAUS Mostar yetkilisi Omer Avdic, halkın kampanyaya yoğun katılım sağladığını kaydetti.


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