Rusya Federal Uzay Ajansı, Türkiye'deki depremin tektonik etkisini uydudan görüntüledi
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Türkiye'de depremden etkilenen Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayımladı.
Moskova
Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'deki depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi.
Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kanopus-B uydusundan çekilen ve Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren görüntüler de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.