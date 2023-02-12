Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,526.90
BTC/USDT
21,805.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Rusya Federal Uzay Ajansı, Türkiye'deki depremin tektonik etkisini uydudan görüntüledi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Türkiye'de depremden etkilenen Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayımladı.

Emre Gürkan Abay   | 12.02.2023
Rusya Federal Uzay Ajansı, Türkiye'deki depremin tektonik etkisini uydudan görüntüledi

Moskova

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'deki depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi.

Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kanopus-B uydusundan çekilen ve Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren görüntüler de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 bin 243 personelin deprem bölgesinde olduğunu bildirdi
TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı
Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı

Benzer haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 bin 243 personelin deprem bölgesinde olduğunu bildirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 bin 243 personelin deprem bölgesinde olduğunu bildirdi

TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı

Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı

Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı

Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine 12 bin 888 kişi taşındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine 12 bin 888 kişi taşındı
Papa Franciscus: "(Depremden etkilenenler) Onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim"

Papa Franciscus: "(Depremden etkilenenler) Onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet