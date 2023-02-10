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Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı

Özbekistanlı arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 13 kişiyi sağ çıkardı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 10.02.2023
Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı

Taşkent

Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı kurtarma ekiplerinin, Hatay'ın Ovakent ve Cumapazarı kasabalarındaki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar ekiplerin enkaz altında kalan 13 kişiyi kurtardığı, 64 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan ülkedeki camilerde, depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazı öncesi dualar edildi. Ölenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 171 Özbek kurtarma ve sağlık görevlisi görev yapıyor.​​​​​​​

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