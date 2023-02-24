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Ekonomi, Asrın felaketi

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Depremin yaşandığı ilk andan itibaren seferber olduk

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Depremin yaşandığı ilk andan itibaren yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz ve tüm birimlerimiz ile afet bölgesi için seferber olduk." ifadelerini kullandı.

Gökhan Yıldız   | 24.02.2023
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Depremin yaşandığı ilk andan itibaren seferber olduk

İstanbul

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, MÜSİAD Kriz Masası'nın daha ilk günden çalışmalarına başladığını belirtti.

Asmalı, "Afetten etkilenen illerimizi, diğer bölgelerdeki şubelerimizle eşleştirerek kurduğumuz lojistik ağ ile afet bölgesindeki illerimiz için bir koridor açtık." ifadelerini kullandı.

"Depremin ikinci günü Kahramanmaraş'a hareket ederek, bölgedeki şube başkanlarımız ve üyelerimiz ile acil ihtiyaçların belirlenmesi noktasında koordinasyon grubu oluşturduk. Kısa sürede yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızı harekete geçirerek, birçok noktaya tırlarla yardım ulaştırmaya başladık." diyen Asmalı, AFAD koordinasyonunda, gönüllülerle arama kurtarma çalışmaları dahil birçok alanda sahada aktif rol alındığını hatırlattı.

Asmalı şunları kaydetti:

"Mimar Mühendisler Grubu ile iş birliği yaparak, gönüllü olarak hasar tespit çalışmalarına katılmak isteyen mühendisleri organize ettik ve bu maksatla bölgeye gönüllü 150’ye yakın inşaat mühendisi gönderdik. Kahramanmaraş'ta kurduğumuz 750 metrekarelik etkinlik çadırda MÜSİAD Aşevi, günlük 5 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor. Buna ilaveten üyelerimizin katkılarıyla kurulan aşevleri ve mobil mutfaklar afetten etkilenen illerimizde hizmet vermeye devam ediyor.

Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı destekleriyle Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda MÜSİAD Paris ve MÜSİAD Karlsruhe üyelerimizin katkıları ile Hatay Defne'de bir sahra hastanesi kuruyoruz. Buranın da altyapısı tamamlandı. İnşallah kısa sürede hizmete girecek. Kahramanmaraş Elbistan'da üyelerimizin destekleri ile 8000 kişi kapasiteli 2000 adetten oluşan konteyner kent çalışmalarına başladık. Buradaki altyapı çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Eş zamanlı olarak konteynerlerimiz de sahaya gelmeye başladı. İnşallah kısa sürede depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak."

Adıyaman’da MÜSİAD üyelerinin destekleri ile konteyner kent kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Asmalı, yurt içi ve yurt dışından üyelerinin destekleri ile ilk günden bu yana afet bölgesine 2 bin 500'e yakın tır sevk ettiklerini açıkladı.

Bölgedeki temel ihtiyaç maddeleri, hijyen maddeleri, gıda, su, jeneratör, hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve daha birçok ihtiyacı süratle bölgeye taşıdıklarını kaydeden Asmalı çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Asmalı "Geçen hafta Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya ve Gaziantep'i ziyaret ederek bölgedeki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Kısa vadeli faaliyetlerimiz yanında, bölgeye yönelik uzun vadeli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm üyelerimiz ve gönüllülerimizle milletimizin hizmetinde, bir ve beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

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