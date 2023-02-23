Malatya'da depremzede çocuklar tiyatro oyunu izledi
Van Devlet Tiyatrosu, Malatya'da depremlerden etkilenen çocuklar için "Ağacın Kalbi" adlı çocuk oyununu sahneledi.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Malatya'da, hayatın normale dönmesi için Valiliğin himayesinde yapılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Malatya'ya giden Van Devlet Tiyatrosundan 11 kişilik ekip, mobil sahneyle depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.
Beydağı konteyner kentinde "Ağacın Kalbi" oyununu sahneleyen sanatçılar, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı, oyuncak dağıttı.
Afetten etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı unutturmak isteyen sanatçılar, kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlerde oyunları sahnelemeye devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.