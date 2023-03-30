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Gündem, Asrın felaketi

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Adana'da 5 yaşındaki depremzede çocuğu ziyaret etti

Novak, Macar arama kurtarma ekiplerince Hatay'da enkazdan çıkarılan ve bir bacağı ampute edilen Ahmet ile oyun oynadı.

Eren Bozkurt, Betül Aklan  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Adana'da 5 yaşındaki depremzede çocuğu ziyaret etti

Adana

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Macar arama kurtarma ekibince enkazdan çıkarılan ve bir bacağı amtupe edilen 5 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Novak, Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile hava yoluyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığına geldi.

Burada Adana Valisi Süleyman Elban tarafından karşılanan Novak, daha sonra helikopterle Hatay kent merkezi ve İskenderun ilçesinde havadan inceleme yaptı.

Ardından tekrar Adana'ya dönen Cumhurbaşkanı Novak, depremlerden sonra çalışmalara destek olmak için Hatay'a giden Macar arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan ve tek bacağı ampute edilen 5 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ı ziyaret etti.

Novak, depremde babası Mesut, annesi Emine ve 2 yaşındaki kardeşi Zeynep Erva'yı kaybeden Ahmet Yıldırım'ın, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan babaannesi Ülkü ve dedesi Ahmet Yıldırım ile sohbet etti.

Depremzede Ahmet'e hediyeler vererek oyun oynayan Cumhurbaşkanı Novak'a, aile tarafından Türk lokumu ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Novak ve afetzede çocuk, Macar arama kurtarma ekibi ve köpeği "Hope" ile fotoğraf çektirdi.

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